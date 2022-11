Natürlich gezeugtes Elefantenbaby im Melbourne Zoo geboren

Die Löwen sind los. Ein Zoo in Sydney ist für kurze Zeit in heller Aufruhr. Ein erwachsener Löwe und vier Jungtiere machen einen Ausflug. (…)

Australien vor «größtem Hochwassereinsatz der Geschichte»

Land unter in Down Under - kein Ende des Starkregens in Sicht: An der australischen Ostküste bereiten sich die Rettungskräfte auf einen (…)