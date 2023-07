NATÜRLICH BAYERN: Auszeichnung für Hof, Regnitzlosau und Münchberg

Fliegen und andere Insekten in der Wohnung: Kommt jetzt im Sommer immer wieder vor und nervt die meisten. Draußen sind die Tierchen einfach besser aufgehoben, auch weil die Natur sie braucht. Für Hof, Regnitzlosau und Münchberg gabs jetzt eine Auszeichnung, weil sich diese Orte besonders für Insekten einsetzen.

Und zwar gabs die „Florfliege“ für die drei Orte… das ist eine Auszeichnung vom Deutschen Verband für Landschaftspflege und seiner Initiative NATÜRLICH BAYERN – insektenreiche Lebensräume. Der Name sagts ja schon. Hof, Regnitzlosau und Münchberg haben sich Hilfe vom Landschaftspflegeverband geholt, Flächen für Insekten gesucht und für sie insektenfreundlich umgestaltet. Unterstützt haben dabei auch Bauhöfe und Landwirte. Unter dem Motto „Wir machen Insekten den HOF“ sind insgesamt 14 Flächen im Hofer Land jetzt so angelegt, dass Bienchen und Co. sie gerne ansteuern – an Kreisstraßen aber auch innerorts. Zudem gabs vom Landschaftspflegeverband Tipps und Schulungen, wie diese Flächen künftig insektenfreundlich bewirtschaftet und gepflegt werden können.