„Natürlich Arbeiten“: Projektteilnehmer präsentieren Ergebnisse in Saalenstein

Mit dem Projekt „Natürlich Arbeiten“ wollen das Jobcenter Hof Land und die Gemeinde Köditz Langzeitarbeitslose wieder fit für den Arbeitsmarkt machen. In den vergangenen fünf Monaten haben die Teilnehmer dabei Einblicke in den Beruf des Garten- und Landschaftsbauers bekommen. Im Köditzer Gemeindeteil Saalenstein haben sie im Rahmen des Projekts eine überdachte Brotzeitstelle direkt am Saaleradweg gebaut. Heute (26.10.) um 10 Uhr stellen die Beteiligten ihr Bauprojekt in Saalenstein vor.

Das besondere Ziel des Projekts „Natürlich Arbeiten“ ist es, die Teilnehmer sowohl in den Arbeitsmarkt als auch wieder in die Gesellschaft einzugliedern.