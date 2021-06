Nationaler Gedenktag: Flaggen an bayerischen Dienstgebäuden gehisst

Die meisten von uns kennen den Tag der Deutschen Einheit als Feiertag am 3. Oktober. Aber er war auch schon im Jahr 1953 ein gesetzlicher Feiertag, da wurde er in der Bundesrepublik Deutschland aber am 17. Juni gefeiert. Anlass war der Jahrestag des Volksaufstandes in der früheren DDR. Nach der Erhöhung der Arbeitsnormen kam es zu einer Welle von Streiks, Demonstrationen und Protesten. Als nationaler Gedenktag soll der 17. Juni an die Menschen erinnern, die damals für ihre Rechte und ihre Freiheit gekämpft haben. Alle staatlichen Dienstgebäude in Bayern werden heute beflaggt, um ein Zeichen für den Zusammenhalt zwischen Ost und West zu setzen.