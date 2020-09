Naser R. soll abgeschoben werden: Evangelischer Landesbischof tief betroffen

Er ist seit 2018 Teil der Kirchenvorstands der Michaeliskirche in Hof – jetzt droht dem Iraner Naser R. die Abschiebung – sein Asylverfahren wurde abgelehnt und er soll nach Afghanistan abgeschoben werden. Davon ist auch der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm tief betroffen, wie er gegenüber der Süddeutschen Zeitung äußert. Er hoffe auf eine Lösung, die Abschiebung müsse verhindert werden. Naser R. droht in Afghanistan nicht nur eine Gefängnisstrafe, so Stephan Reichel von der Flüchtlings-Hilfsorganisation Matteo:

In Afghanistan steht auf Glaubensübertritt die Todesstrafe.