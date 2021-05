Name gesucht: Wie soll das Weisbachsche Haus in Plauen künftig heißen?

Wenn es um die Textilindustrie in Plauen geht – dann ist das Weisbachsche Haus über viele Jahre die Top-Adresse gewesen. Der perfekte Ort also, um die Geschichte der Textilindustrie in der Spitzenstadt zu zeigen. Die Stadt lässt es gerade zu einem Erlebnismuseum umbauen – nur wie soll es heißen? Offiziell steht zwar „Weisbachsches Haus Plauen – Deutsches Forum für Textil und Spitze“ dran. Dieser Name ist aber schon sehr sperrig. Deshalb sucht die Stadt Plauen einen Marketingnamen. Damit sollen sich nun verschiedene Büros und Agenturen beschäftigen. Im Sommer ist dann die Bevölkerung gefragt. Aus den besten Vorschlägen kann sie über den künftigen Namen abstimmen. Gemeinsam mit einer Fachjury fällt dann Ende September die Entscheidung.

