Nailaer Frühling und Nailaer Herbst: Stadt beschließt verkaufsoffene Sonntag

Besondere Feste und Märkte bringen viele Menschen in die Innenstädte. Damit davon auch der Handel profitiert, können Kommunen verkaufsoffene Sonntage beschließen.

Der Stadtrat in Naila hat in der jüngsten Sitzung zwei verkaufsoffene Sonntage festgelegt.

Die sollen zum Nailaer Frühling am 21.5. und zum Nailaer Herbst am 1.10. stattfinden.

Dann haben die Läden in Naila von 12 bis 17 Uhr geöffnet.