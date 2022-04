Naila: Zwei verkaufsoffene Sonntage geplant

In Hof fällt nach jetzigem Stand ein verkaufsoffener Sonntag in diesem Jahr weg; der Hofer Herbstmarkt hat keinen Ausrichter mehr. Der Markt und der dazugehörige verkaufsoffene Sonntag fallen damit erstmal ersatzlos aus. Wer die Jahreszeiten und ihr Flair trotzdem auf einem Markt genießen will, der kann sich auch im Hofer Umland umschauen. Der Stadtrat in Naila hat gestern sein OK für den „Nailaer Frühling“ Mitte Mai gegeben (15.05.) und für den „Nailer Herbst“ Anfang Oktober (02.10.). Rund um die Märkte dürfen auch die Geschäfte sonntags öffnen. Allerdings hängt das auch noch von der Pandemielage ab, betont Bürgermeister Frank Stumpf gegenüber Radio Euroherz.