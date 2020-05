Naila: Wo ist Heike H.?

Wo ist Heike H.? Diese Frage beschäftigt die Ermittler bereits seit mehr als 30 Jahren. Die junge Frau, die 1969 in Selbitz das Licht der Welt erblickte, ist seit dem Jahr 1986 verschwunden. Seit damals ermittelt die Kripo, was ihr wohl zugestoßen sein könnte. Im Jahr 2018 fanden bereits große Suchmaßnahmen statt. Am Samstag – über 30 jähre nach dem Verschwinden – ist die Suche in Naila erneut fortgesetzt worden. Ein Archäologiehund hat dabei ein Waldgebiet abgesucht. Koordiniert wurde der Einsatz von Oberstaatsanwalt Armin Zuber. Laut ersten Informationen hat es in dem Fall aber keine neuen Erkenntnisse geben.