Naila: Verkehrsbehinderungen für besseres Internet

Wer in Naila wohnt, der ist bald richtig schnell im Internet unterwegs. Ziel ist es, jeden Haushalt mit einer Dowloadrate von 100 MBit/s zu versorgen. Dafür werden in nächster Zeit rund 80 Kilometer Glasfaser-Kabel verlegt. Das geht natürlich nicht ganz ohne Baumaßnahmen. Deshalb kommt es in den nächsten Wochen zu massiven Einschränkungen für den Straßenverkehr. Wo gebaut wird, findet ihr unten in der Übersicht. Die betroffenen Anwohner sollen aber auch im Vorfeld informiert werden.

Betroffene Straßen in Naila:

Weststraße, Birkigtweg, Badstraße, Flurstraße, Martin-Luther-Straße, Stengelstraße, Kronacher Straße und Am Kalkofen (Naila), sowie Lichtenberger Straße, Nailaer Straße, Bad Stebener Straße, Gartenstraße und Hans-Silbermann-Straße (Marxgrün).

(Symbolbild)