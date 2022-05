Naila: Schwerer Unfall zwischen zwei PKW

In Naila hat es am Abend einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Laut der Polizei sind dabei zwei Autos zusammengekracht. Der Unfall hat sich um zirka 18:15 Uhr auf der Staatsstraße in Höhe Molkenbrunn ereignet. Der Unfallverursacher war laut Polizei in einer langgezogenen Kurve aus zunächst unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und ist dort mit einer entgegenkommenden Autofahrerin kollidiert. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher hat laut Polizei einen Schock erlitten. Neben Polizei und Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.