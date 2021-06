Wer in Naila wohnt und ein Paket abholen will, muss seit einiger Zeit etwas länger fahren, und zwar in den Nachbarort Selbitz. Die Postfiliale im Frankenwälder Brauhaus in Naila ist Krankheits-bedingt zu. Eine Übergangslösung gibt es bisher nicht. Die Stadt Naila verhandelt aber schon seit Monaten mit der Deutschen Post über eine Filiale im neuen Rewe-Markt in der Selbitztalstraße. Dort soll dann auch eine Packstation aufgestellt werden, so Bürgermeister Frank Stumpf.