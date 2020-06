Naila: Parkgebühren entfallen

Da wird im wahrsten Sinne des Wortes kein Geld mehr reingesteckt. Am Zentralparkplatz in Naila entfallen bis spätestens Ende des Jahres die Parkgebühren. Das bestätigt der Nailaer Bürgermeister Frank Stumpf gegenüber Radio Euroherz. Die Automaten sind reperaturbedürftig. Sollte die nächste Reparatur anstehen, würden die Kosten die Einnahmen übersteigen. Es würde sich also nicht mehr lohnen, Parkgebühren zu verlangen. Die Stadt Naila hat im Jahr dort rund 3.300 Euro an Parkgebühren eingenommen. Mit dem Wegfall dieser Kosten für die Parker, komme die Stadt den Bürgerinnen und Bürgern und auch dem Einzelhandel entgegen, so Stumpf.