Gerade in der Corona-Pandemie haben wir vieles im Internet bestellt. Kleidung, Bücher oder Elektroartikel. Wenn der Postbote klingelt, sind wir aber nicht immer zuhause. DHL stellt deshalb immer mehr Packstationen auf, an denen wir unsere Päckchen jederzeit abholen können. Jetzt hat das Unternehmen auch seine erste Packstation in Naila in Betrieb genommen. Sie steht in der Dr. Hans-Künzel-Straße auf dem Areal des dortigen Einkaufsmarkts.