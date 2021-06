Naila: Modernisiertes Umspannwerk geht in Betrieb

Für uns ist es selbstverständlich, dass der Strom aus der Steckdose kommt und unsere Waschmaschine oder die Mikrowelle funktioniert. Dahinter steckt aber einiges an Technik, die muss auch regelmäßig erneuert werden. Die Bayernwerk Netz GmbH hat jetzt für rund sechs Millionen Euro das Umspannwerk in Naila modernisiert. Am Nachmittag wurde es offiziell in Betrieb genommen. Mit der neuen Technik werde ein weiterer Beitrag zur Erhöhung der Versorgungssicherheit im Landkreis Hof geleistet, heißt es in einer Mitteilung.