Naila: Mann nach Misshandlung der Ehefrau in JVA

Während des Corona-Lockdowns haben Experten oft gewarnt, dass die Situation Gewalt in Beziehungen noch verstärken könnte. Aber Gewalt gibt es leider immer – egal, wie die äußeren Umstände sind. Die Polizei hat erst am Sonntag einen Mann in Naila festgenommen, nachdem er offenbar seine Ehefrau misshandelt hatte. Der Sohn der Beiden hatte die Beamten verständigt. Er gab an, dass seine Mutter gestürzt sei. Die Verletzungen an Oberkörper, Hals und Kopf der 62-jährigen seien aber laut Polizei nicht vom Sturz sondern vom Ehemann verursacht worden. Sie ist derzeit noch immer im Krankenhaus, der Mann sitzt bereits in einer JVA. Der Vorwurf lautet: gefährliche Körperverletzung.