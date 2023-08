Naila, Hof und Arzberg: Polizei warnt vor Schockanrufen

Die Polizei Oberfranken warnt wieder vor Schockanrufen. Gestern ist es im Bereich der Polizeiinspektion Naila wieder vermehrt zu solchen Betrugsanrufen gekommen. In Arzberg und Hof hat es außerdem zwei Geldübergaben nach solchen Schockanrufen gegeben. Insgesamt haben die Betrüger hier rund 50.000 Euro ergaunert. Die Anrufer haben sich als Polizisten ausgegeben und vorgetäuscht, dass Angehörige einen schweren Verkehrsunfall gehabt hätten. Sie haben hohe Summen als Kaution verlangt. Die Polizei weist deshalb nochmal daraufhin, dass sich die Angerufenen nicht unter Druck setzen lassen sollten. Sie sollen auch kein Geld an Unbekannte herausgeben oder überweisen. Im Fall der Geldübergaben in Hof und Arzberg ermittelt jetzt die Kripo Hof.