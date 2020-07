Naila: Besseres Internet für die breite Masse

„Mittlerweile gibt es sogar Internet im Kuhstall in Schottenhammer“ – so der Nailaer Bürgermeister Frank Stumpf zum Internetausbau in seiner Stadt. Bislang gab es vom Freistaat Bayern aber nur Förderungen für eben solche weißen Flecken. Jemand, der im Stadtzentrum mit langsamen Internet zu kämpfen hatte, hat vom Ausbau nichts zu spüren bekommen. Das ändert sich aber nun. Nach der neuen Gigabit-Richtlinie des Freistaats kann die Stadt Naila jetzt auch bereits vorhandene Leitungen verbessern. Ziel ist es, jeden Haushalt mit einer Dowloadrate von 100 MBit/s zu versorgen. Der Nailaer Stadtrat hat bereits beschlossen, 80 Kilometer an Glasfaserleitungen verlegen zu lassen.