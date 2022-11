Nahwärmenetz und Grünflächen: Maßnahmen zur Dorferneuerung in Gottmannsgrün

Heizen im Winter, das geht wegen der gestiegenen Gaspreise heuer ganz schön auf den Geldbeutel. In vielen Städten und Gemeinden wird dadurch auch das Thema Nahwärme aktuell immer wichtiger. In Gottmannsgrün soll nun auch ein Nahwärmenetz entstehen. Die Nahwärmeleitungen sollen noch vor der geplanten Dorferneuerung im kommenden Jahr verlegt werden. Die Dorferneuerung hat der Gemeinderat der Gemeinde Berg in seine jüngsten Sitzung beschlossen. Unter anderem will die Gemeinde die Straßen im Ortskern von Gottmannsgrün neu bauen und neue Grünflächen anlegen. Mit all diesen Maßnahmen sei Gottmannsgrün künftig ein echtes Zukunftsdorf, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Gemeinde Berg.