Nahwärmenetz in Jägersruh: Stadtwerke Hof reichen Förderantrag ein

Die Energiekrise hat die Preise für Strom und Gas in die Höhe getrieben. Ziel ist es daher, die erneuerbaren Energien auszubauen. In Jägersruh soll ein Nahwärmenetz entstehen. Die Stadtwerke Hof haben nun den Förderantrag für das Projekt eingereicht. Eine Machbarkeitsstudie hatte im Vorfeld bereits bestätigt, dass das Projekt technisch und wirtschaftlich möglich ist. Ohne die staatliche Förderung in Höhe von rund 40 Prozent wäre die Umstellung auf das Nahwärmenetz jedoch nicht umzusetzen. Die Stadtwerke hoffen jetzt, dass die Bearbeitung des Förderantrags zügig vorangeht. Geschäftsführer Jean Petrahn kritisiert in diesem Zusammenhang die Umständlichkeit der Förderpolitik. Sie sei eine absolute Zumutung.