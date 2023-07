Nahwärmenetz in Gottsmannsgrün: Bürger müssen sich zeitnah entscheiden

Ein Landwirt will im Berger Ortsteil Gottsmannsgrün ein Hackschnitzheizwerk bauen. Davon könnten auch weitere Bürger profitieren, insofern sie denn wollen. Wie Bürgermeisterin Patricia Rubner nach der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilt, haben die Bürger die Möglichkeit, sich an dieses Heizwerk anzuschließen. Es gebe bereits eine Bürgergenossenschaft, die das Nahwärmenetz aufbauen soll. Die Zahl der Interessenten sei bisher aber noch zu gering. Mit mehr Leuten wäre das Projekt wirtschaftlicher. Noch in dieser Woche werden sich die Gottsmannsgrüner wohl dazu bekennen, ob das Nahwärmenetz verwirklicht wird. Erst dann kann die Dorferneuerung fertiggestellt und weitere Schritte eingeleitet werden.