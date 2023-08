Nahwärmenetz in Erkersreuth: Anmeldung für Infoveranstaltung ab sofort möglich

In Erkersreuth wird in den nächsten Jahren ganz schön aufgerüstet, was das Thema erneuerbare Energien angeht. Zum Beispiel soll eine 80.000 Quadratmeter große PV-Freiflächen-Anlage entstehen. Der Selber Ortsteil soll aber auch ein Nahwärmenetz bekommen. Das Versorgungsgebiet umfasst vorerst sämtliche Straßen rund um den TuS Erkersreuth (Böttgerstraße, die Jahnstraße, Robert-Koch-Straße, Kurze Gasse sowie Mühlbacher Straße). Am 13. September findet im Vereinsheim des TuS Erkersreuth eine Infoveranstaltung statt. Da bekommt ihr wichtige Infos zu Nahwärme allgemein und konkret zum Projekt in Erkersreuth. Ihr könnt außerdem Fragen zu dem Thema stellen.

Wer dabei sein möchte, kann sich ab sofort für die Veranstaltung anmelden, per Mail an: anton.sack.2@hof-university.de