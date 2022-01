Nahwärme: Projekt ADerN der Hochschule Hof

Neues Jahr, neue Projekte: Die Hochschule Hof arbeitet seit diesem Jahr an einem Projekt zu regenerativen Nahwärmenetzen. In einem Nahwärmenetz sind mehrere Gebäude an einem zentralen Heizhaus angeschlossen. Dadurch bekommen sie die Wärme für Wasser und Heizung – aber oft aus fossilen Brennstoffen. Als klimafreundliche Alternative werden aber auch oft Holzpellets, Hackgut oder Biogas verwendet. Das Projekt der Hochschule soll die Akzeptanz für regenerative Nahwärmenetze in der Bevölkerung steigern. Das vierköpfige Projektteam organisiert dazu Netzwerkveranstaltungen und Schulungen. Dabei geht es zum Beispiel darum, wie Nahwärmenetze effizienter oder erweitert werden können.

Das Projekt Ausbau und Digitalisierung effizienter regenerativer Nahwärmenetze (ADerN) wird vom Europäischen Sozialfonds mit gut einer halben Million Euro gefördert.