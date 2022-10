Nahversorgung: Seit einem Jahr gibt es das Waldsteinlädla in Zell

Im Dorf einkaufen und dann auch noch rund um die Uhr. In Zell im Fichtelgebirge ist genau das möglich seit gut einem halbem Jahr im Waldsteinlädla. Die Energiekrise und auch Lieferprobleme betreffen auch den Laden von Leonard König und Pascal Timmel, trotzdem fällt die Zwischenbilanz von beiden gut aus. Der Laden rechnet sich inzwischen sogar, erklärt Pascal Timmel:

Das System haben beide selbst entwickelt. Damit können die Kunden mit einer Registrierungskarte in den Laden gehen, dort einkaufen und die Inhaber können darüber Waren über viele Lieferanten bestellen. Mittlerweile gebe es zudem auch mehr Waren, dazu zählen Bio- und vegane Produkte und regionale Backwaren. Die Software ist laut Timmel und König mittlerweile marktreif und findet künftig deutschlandweit in Dorfläden Einsatz, auch im geplanten Dorfladen in Leupoldsgrün.