Nahversorgung in Leupoldsgrün gesichert?: Mehr Infos im Gemeinderat

In vielen kleineren Gemeinden, vor allem auf dem Land, gibt es keine Einkaufsmöglichkeiten mehr. Zum nächsten Supermarkt oder Discounter sind es ein paar Kilometer mit dem Auto. Gerade für ältere Menschen ist das ungünstig. Auch in Leupoldsgrün im Landkreis Hof stand die Nahversorgung bis vor Kurzem auf dem Spiel. Nun hat Bürgermeisterin Annika Popp aber Entwarnung geben. Die Gemeinde hätte wohl einen Nachfolger für die jetzige Bäckerei Schübel gefunden, die aktuell die Nahversorgung im Ort übernimmt. Die Inhaber wollten den Laden Ende Juli schließen. Genauere Informationen zur Nachfolge könnte es am Abend in der Gemeinderatssitzung geben.