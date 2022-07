Nahversorgung gesichert: Neuer Betreiber für Bäckerei in Leupoldsgrün

Mal eben schnell zum Einkaufen in den Supermarkt – gerade für Menschen, die in ländlichen Regionen leben, ist das oft nur mit dem Auto möglich. Aber gerade für ältere Menschen ist das ungünstig. In der Gemeinde Leupoldsgrün im Landkreis Hof ist die Nahversorgung aber wohl auch in Zukunft weiter gesichert. Wie zuletzt berichtet hatte die Gemeinde einen Nachfolger für ihre Bäckerei gesucht. Wie Bürgermeisterin Annika Popp auf Nachfrage mitteilt, hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung nun für einen Betreiber entschieden. Ende des Monats soll dieser der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die Zukunft der Bäckerei sei damit aber gesichert, so Popp. Im August und September soll der Laden renoviert werden. Im Oktober folgt voraussichtlich die Wiedereröffnung.

(Symbolbild)