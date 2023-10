Nahversorgung gesichert: Dorfladen „Onkel Emil“ eröffnet in Leupoldsgrün

Ab heute bekommt ihr in Leupoldsgrün rund um die Uhr frische Produkte aus der Region. Um 10 Uhr eröffnet der Laden „Onkel Emil“. Das ist ein digitaler Dorfladen, in dem ihr Montag bis Samstag zu jeder Tages- und Nachtzeit einkaufen könnt. Den Laden betreten und zahlen könnt ihr mit einer EC- oder Kreditkarte. Nach der Eröffnung ist auch oft Personal vor Ort, um euch die Technik zu erklären, sagt Betreiber Christian Ertl. Ab 14 Uhr findet heute außerdem eine After-Work-Party am neuen Dorfladen statt. Damit wollen sich die Betreiber bei den Helfern bedanken, die den Laden mit aufgebaut haben.