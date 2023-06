Nahrungsergänzungsmittel made in Münchberg: Biohealth International feiert 20. Jubiläum

In den vergangenen Jahren sind Nahrungsergänzungsmittel wie Eiweißshakes und Vitamintabletten immer beliebter geworden. Inzwischen gibt’s die in jedem Drogeriemarkt zu kaufen. Hergestellt werden viele dieser Produkte bei uns in der Region: Bei Biohealth International in Münchberg. Das Unternehmen gibt es mittlerweile schon seit 20 Jahren. Angefangen hat aber alles in einer Garage in Sparneck:

… so Geschäftsführer Stefan Gebhardt.

Sein 20. Jubiläum feiert Biohealth an diesem Samstag. Auf dem Firmengelände in Münchberg gibt’s ein Fest für die Mitarbeiter und ihre Familien.