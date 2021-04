Nagelsmanns «perfektes» Spiel mit Hoffenheimer Junioren

Leipzig (dpa) – Julian Nagelsmann hat in seiner Trainerkarriere ein «perfektes» Spiel erlebt – das liegt aber schon etwas zurück. «Mit der Hoffenheimer U19 haben wir mal bei Bayern 6:0 gewonnen – es war alles dabei», sagte Nagelsmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). «Wir haben Tore aus dem Pressing erzielt, aus dem Gegenpressing, per Standard, eins per Weitschuss, mit einer Flanke vorbereitet, eines via Abstauber. Das fühlte sich ziemlich gut und, ja, perfekt an.»

Der 33-jährige Nagelsmann, der an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Topspiel der Fußball-Bundesliga mit den Sachsen gegen Tabellenführer FC Bayern antritt, ist seit Sommer 2019 in Leipzig beschäftigt. Hoffenheimer Nachwuchscoach war er bis Februar 2016, ehe er zum Trainer der TSG-Profis befördert wurde.

