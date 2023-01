Nagelsmann zu Tapalovic: Entscheidungen nicht immer schön

Julian Nagelsmann zufolge hat sich die Trennung von Torwarttrainer Toni Tapalovic beim FC Bayern schon länger angebahnt. «Alle Verantwortlichen im Club haben die Zusammenarbeit in den letzten Monaten beobachtet», sagte der Chefcoach der Münchner am Dienstagabend bei Sat.1 vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln. Im Trainerteam hätten laut Nagelsmann «ganz alltägliche Dinge» nicht so funktioniert, «wie sie funktionieren sollten».

Die Bayern hatten am Vorabend der Partie gegen Köln etwas überraschend die Freistellung von Tapalovic verkündet. Der 42-Jährige ist enger Vertrauter des derzeit verletzten Nationaltorwarts Manuel Neuer. «Insbesondere Differenzen über die Art und Weise der Zusammenarbeit haben jetzt dazu geführt, dass wir getrennte Wege gehen», hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic gesagt.

Die Entscheidung sei dem Club nicht leicht gefallen, versicherte Nagelsmann. Tapalovic habe «herausragende Arbeit geleistet, gerade mit Manu». Solche Entscheidungen seien «nicht immer schön», müssten aber getroffen werden, fügte Nagelsmann hinzu. Vorerst übernimmt Tom Starke die Aufgabe als Torwarttrainer der Bayern-Profimannschaft.