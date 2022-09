Nagelsmann wirbt bei Bayern-Star Mané um Geduld

Trainer Julian Nagelsmann hat nach zuletzt glücklosen Vorstellungen von Bayern Münchens Neuzugang Sadio Mané um Geduld geworben. «Er ist ein großartiger Spieler, er braucht einfach ein bisschen Gewöhnungszeit an verschiedene Abläufe. Er hat neue Mitspieler, das ist doch ganz normal, neue Sprache, ein neues Land», sagte Nagelsmann am Samstag bei Sky vor dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg.

Der 30 Jahre alte Angreifer war im Sommer vom FC Liverpool zum FC Bayern gewechselt. «Er war jetzt lange Zeit in Großbritannien. Das ist nicht leicht, es ist alles anders hier. Er muss zum Beispiel auf der anderen Straßenseite Auto fahren», sagte Nagelsmann.

Mané war in den vergangenen drei Bundesliga-Spielen der Bayern an keinem Tor mehr beteiligt, beim 2:0-Sieg in der Champions League zuletzt gegen den FC Barcelona spielte der Senegalese schwach. Nagelsmann macht sich deshalb aber keine Sorgen. «Er wird sich top akklimatisieren und alles wird gut», sagte er.