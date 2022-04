Nagelsmann übers Verlieren: «Kann es absolut nicht»

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hält nicht viel von der Charaktereigenschaft, verlieren zu können. «Ich kann es absolut nicht. Wenn du verlieren kannst, dann ist es schon ein erster Schritt, dass du nicht mehr so ein richtiger Gewinner-Typ bist», erklärte der 34-Jährige im am Donnerstag veröffentlichten Vereinspodcast des FC Bayern München. «Wenn du ein Gewinner-Typ sein willst, dann sind Niederlagen dazu da, sie auch mal zu akzeptieren und daraus zu lernen. Aber du musst es nicht können.»

Der Bundesliga-Trainer gilt in der Fußball-Branche als besonders ehrgeizig. «Ich will alles gewinnen. Ehrgeiz gehört dazu», sagte der Oberbayer. Schließlich habe er den Anspruch, den Platz als Sieger zu verlassen.

Beim FC Bayern gelingt ihm das bislang ziemlich gut. In der Champions League steht der deutsche Rekordmeister im Viertelfinale, in der Bundesliga beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund sechs Punkte. Nur im DFB-Pokal scheiterten die Münchner bereits in Runde zwei mit 0:5 an Borussia Mönchengladbach.