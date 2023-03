Nagelsmann über Länderspiele vor Liga-Hit: Kann Vorteil sein

Für Trainer Julian Nagelsmann vom FC Bayern München kommt die Länderspiel-Pause ausgerechnet vor dem Liga-Gipfel gegen den neuen Spitzenreiter Borussia Dortmund am 1. April vielleicht zur rechten Zeit. «Wenn die Spieler so zurückkommen, wie nach der WM, ist es für beide Mannschaften nicht so gut», sagte Nagelsmann nach der 1:2-Niederlage der Münchner bei Bayer Leverkusen: «Aber wenn sie die Spiele gewinnen und super Spiele machen, dann kann es in unserem Fall nach einer Niederlage auch ein Vorteil sein, wenn sie mal was anderes sehen.»

Ganz grundsätzlich habe ein Trainer aber «natürlich seine Spieler gerne beisammen». Die Ansetzung sei «nicht perfekt, aber generell geht es ja beiden Mannschaften so». Die ersten Spieler sind bereits zu ihren Nationalteams abgereist, viele kommen erst am Mittwoch oder Donnerstag kommender Woche nach München und Dortmund zurück. Der Bundesliga-Hit steigt am Samstag danach.