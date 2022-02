Nagelsmann: «Liefern» gegen Fürth, Bayern bangen um Coman

München (dpa) – Trainer Julian Nagelsmann will die Situation beim FC Bayern München nach zwei nicht gewonnenen Pflichtspielen nacheinander nicht dramatisieren. Zugleich erwartet er am Sonntag (15.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga gegen den Tabellenletzten Greuther Fürth eine positive Reaktion seines Teams und eine Rückkehr in die Erfolgsspur.

«Die Stimmungslage ist dem angemessen, dass wir zweimal nicht gewonnen haben», sagte Nagelsmann am Freitag zu den Nachwirkungen des 2:4 im Ligaspiel beim VfL Bochum und dem 1:1 in der Champions League bei RB Salzburg. Man müsse «Bayern München ausstrahlen», forderte der 34-Jährige mit Blick auf den erwarteten Erfolg des Tabellenführers gegen die in der Rückrunde deutlich verbesserten Fürther.

«Wichtig ist, dass man nicht alles in die Pfanne haut», betonte Nagelsmann. Er erinnerte daran, dass vor Bochum sportlich noch alles in Ordnung gewesen sei beim Rekordmeister. Doch klar sei auch: «Am Ende geht es ums Liefern in den nächsten Spielen.»

Nach dem Salzburg-Spiel gibt es Fragezeichen bei der Fitness der Flügelstürmer Serge Gnabry (muskuläre Probleme) und Kingsley Coman. Der Last-Minute-Torschütze von Salzburg hatte dort einen Schlag auf die Wade bekommen. Sein Mitwirken sei «noch ein bisschen fraglich». Womöglich kann der nach einer Corona-Infektion freigetestete Jamal Musiala in den Kader zurückkehren. Nationaltorhüter Manuel Neuer, Leon Goretzka und Alphonso Davies fallen weiterhin aus.

