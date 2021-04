Nagelsmann: Kein Ärger wegen Meister-Entscheidung

Köln (dpa) – Trainer Julian Nagelsmann grämt sich nicht mehr über die wohl letzte vergebene Chance auf die deutsche Fußball-Meisterschaft. Schon bevor RB Leipzig am Sonntag wieder auf den Platz geht, könnte der FC Bayern München nach dem 2:0 (2:0) gegen Bayer Leverkusen erneut als Meister feststehen. «Aber das ist heute nicht der mega Punkt, über den ich mich ärgere», sagte Nagelsmann nach dem überraschenden 1:2 (0:0) beim Vorletzten 1. FC Köln: «Ich ärgere mich mehr darüber, dass wir nicht gewonnen haben, als darüber, dass wir nicht Meister werden. Die Wahrscheinlichkeit war schon vor dem Spieltag nicht mehr sehr groß.»

Die Bayern haben nach ihrem Sieg gegen Leverkusen und der Leipziger Niederlage zehn Punkte Vorsprung bei noch vier ausstehenden Spielen. Sollten die Müchner am Samstag in Mainz gewinnen, wäre der neunte Meister-Titel in Serie perfekt. Der Tabellenzweite Leipzig empfängt erst am Sonntag den VfB Stuttgart.

