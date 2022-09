Nagelsmann ist der Tabellenplatz doch nicht egal

Julian Nagelsmann hat Bayern Münchens neuem Abwehrchef Matthijs de Ligt eine «sehr, sehr gute» Entwicklung in den (…)

FC Bayern empfängt sieglose Stuttgarter: Nagelsmann rotiert

Der FC Bayern München will sich am Samstag (15.30 Uhr) mit einem Heimsieg in der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart (…)