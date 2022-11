Nagelsmann freut sich auf NFL: Austausch mit Carroll

Den Auftritt von NFL-Superstar Tom Brady in München lässt sich auch Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann nicht entgehen. «Ich werde im Stadion sein und hoffe auf ein paar Touchdowns», sagte der 35-Jährige vor dem Duell der Tampa Bay Buccaneers mit den Seattle Seahawks am Sonntag (15.30 Uhr).

Am Freitag tauschte sich NFL-Fan Nagelsmann mit Seahawks-Coach Pete Carroll aus und überreichte seinem Trainer-Kollegen an der Säbener Straße ein Trikot der Bayern. «Es ist generell schwer, Dinge von der einen Sportart in die andere zu übertragen, da die Spiele sehr unterschiedlich sind», sagte Nagelsmann, der Football als «sehr anders» empfindet. «Mit sehr viel Start-Stopp-Momenten und viel weniger Zufallssituationen als im Fußball.»