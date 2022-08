Nagelsmann begrüßt weitere Zusammenarbeit mit Salihamidzic

Trainer Julian Nagelsmann begrüßt die weitere enge Zusammenarbeit mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic beim FC Bayern München in den kommenden Jahren. Er freue sich «sehr» über die am Montagabend verkündete vorzeitige Vertragsverlängerung des deutschen Fußball-Meisters mit Salihamidzic (45) um drei Jahre bis 2026. «Aus persönlicher Sicht, weil ich gut mit ihm zusammenarbeite, aber aus Clubsicht auch», sagte Nagelsmann am Dienstag.

«Er hat auch in schwierigen Transferphasen gute Arbeit gemacht, auch wenn es schlecht bewertet wurde», bemerkte Nagelsmann zur früheren Kritik an Salihamidzic, der 2017 als Sportdirektor angefangen hatte. «Als Sportvorstand entscheidet man auch nicht alles alleine, weil der Aufsichtsrat zustimmen muss. Du kannst nicht immer nur auf dem Markt rummarschieren und die Spielern einsammeln, wie du möchtest», sagte Nagelsmann.

Der Vertrag des Trainers, der 2021 von RB Leipzig nach München kam, läuft ebenfalls bis Ende Juni 2026. «Ich verstehe mich auch privat gut mit ihm. Brazzo war auch eine Triebfeder derer, die mich geholt haben», sagte Nagelsmann und scherzte: «Ich gehe schwer davon aus, dass wir auch die nächsten Jahre – sofern er mich nicht rauswirft – gut zusammenarbeiten.»