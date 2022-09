Nagelsmann: Bayern-Trend bedeutet «nix Gutes»

Trainer Julian Nagelsmann hat nach der ersten Saison-Niederlage des FC Bayern München in Augsburg und nun vier sieglosen Spielen in der Fußball-Bundesliga am Stück seinem Team Vorwürfe gemacht. Er kritisierte nach dem 0:1 am Samstag beim FCA, dass man in der Offensive bei der Chancenverwertung «einfach sehr Laissez-faire» aufgetreten sei. In der Pressekonferenz nach dem Auswärtsspiel antwortete der 35-Jährige auf die Frage, was der aktuelle Liga-Trend bedeute: «Nix Gutes!» Er werde in der anstehenden Länderspielpause viel nachdenken: «Über alles denke ich nach. Über mich. Über die Situation. Über alles.»