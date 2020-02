Nägel auf der Straße: Rehauer Polizei mit Ermittlungserfolg

Dachpappennägel gehören, wie der Name schon sagt, auf’s Dach. In Rehau hat sie jemand im Winter absichtlich auf die Straße gelegt. In mindestens zwei Nächten im November und Dezember lagen sie auf der Kreuzung Berliner Allee/Pilgramsreuther Straße aus. Seit Beginn der Ermittlungen haben sich vier Personen mit Reifenschäden bei der Polizei gemeldet. Jetzt vermelden die Beamten Erfolg: Der mutmaßliche Täter ist geschnappt. Ein älterer Ortsanwohner soll die Nägel auf die Straße gestreut haben, das hat er bereits gestanden. Das Motiv sei Rache nach einem Streit. Er hat wohl gewusst, wann und wo sein Streitgegner mit dem Auto unterwegs sein würde. Die anderen Geschädigten hatten einfach Pech dort auch entlang zu fahren. Der mutmaßliche Täter muss sich jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung an Kfz verantworten.