Nächster Tiefschlag für Eisenbichler

Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler hat bei der Vierschanzentournee den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Der 31 Jahre alte Bayer kam im Neujahrsspringen nicht über 124 Meter hinaus und verlor damit sein deutsches Duell gegen Pius Paschke.

Eisenbichler schied wie in Oberstdorf im ersten Durchgang aus und holte keine Weltcup-Punkte. Nach dem ersten Wettbewerb hatte er offen über einen eigenen Ausstieg nachgedacht, einen solchen schloss er diesmal aus.

«Es war schon ein bisschen schwieriger. Der Wind zieht von rechts nach links. Ich bin durchgesackt. Ich lasse mich da nicht herunterziehen, weil ich hier auch gute Sprünge gezeigt habe. Ich werde das weiter machen in Innsbruck», sagte Eisenbichler in der ARD. Er müsse sich «die Stabilität» erarbeiten. Auch für Karl Geiger lief es nicht so gut wie erhofft. Sein Sprung auf 131,5 Meter reichte nur für Rang zehn. In Führung lag nach dem ersten Durchgang der norwegische Gesamtführender Halvor Egner Granerud, der 140 Meter sprang.