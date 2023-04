Nächster Streik: Agilis wohl nicht betroffen

Für diesen Mittwoch (26.03.) ruft die Gewerkschaft ver.di wieder zu Warnstreiks im ÖPNV auf. Der Aufruf richtet sich an die Beschäftigten mehrerer Verkehrsunternehmen in fünf Bundesländern, darunter Bayern. Im Nahverkehr kann es am Mittwoch also wieder zu Zugausfällen und erheblichen Verspätungen kommen. Die Züge der Agilis in Oberfranken sind von diesem Streik allerdings nicht betroffen, das teilt das Verkehrsunternehmen mit. Die Gewerkschaft ver.di fordert für die Beschäftigten eine Gehaltserhöhung um 550 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die letzte Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft und dem Arbeitgeberverband vor einer Woche ist ergebnislos verlaufen.