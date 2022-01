Nächster Halt Wunsiedel-Holenbrunn? Stadtrat verabschiedet Resolution

Mit einer ganzen Reihe von Themen hat sich der Stadtrat in Wunsiedel in seiner jüngsten Sitzung (am Abend) beschäftigt. Eine gute Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr ist für viele Menschen wichtig. Wunsiedel will deshalb, dass auf der Abendbahnlinie von Nürnberg nach Hof künftig auch die Haltestelle Wunsiedel-Holenbrunn Berücksichtigung findet. Eine entsprechende Resolution geht demnächst an die Deutsche Bahn. Für die Sanierung am Eisweiher laufen derzeit die Planungen, was die neue Seniorensportanlage betrifft und auch die restlichen Umbauarbeiten. Außerdem hat der Stadtrat das Wunsiedler Sanierungsgebiet für weitere zehn Jahre verlängert. Damit haben Bauherren weiterhin Zugriff auf Fördergelder.