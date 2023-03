Nächster Act bekannt: Disco Boys treten beim Hofer Saaleauenfest auf

Bei Radio Euroherz hört ihr immer zuerst, welche Acts beim diesjährigen Saaleauenfest in Hof auftreten. Bisher wissen wir schon, dass die Bananafishbones und das Elektropop-Duo 2RaumWohnung im August an die Saaleauen kommen. Stadtmarketing-Chef Carsten Reichel hat heute den nächsten Top-Act verkündet:

Das Saaleauenfest findet vom 11. bis 13. August in Hof statt. Und die Planungen dafür sind auch schon so gut wie abgeschlossen, so Carsten Reichel im Gespräch mit Radio Euroherz. Tickets bekommt ihr auch schon jetzt unter saaleauenfest.de. Bis Ende März könnt ihr mit den Early Bird Tickets sogar noch ein bisschen Geld sparen.