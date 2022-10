Nächste Sperre: A9-Anschlussstelle Münchberg-Nord wird saniert

Die Autobahn GmbH Nordbayern hat sich dieses Jahr ganz schön viel vorgenommen. So wird zum Beispiel bei Münchberg auf der A9 die Autobahn ertüchtigt. Heute (25.10.) geht es dort in eine neue Phase. Dann wird die Anschlussstelle Münchberg-Nord in Fahrtrichtung Berlin bis Anfang November gesperrt. Hintergrund ist die Fahrbahnerneuerung zwischen Münchberg-Nord und Süd. Die Anschlussstelle bekommt eine neue Asphaltschicht und das Bankett und die Schutzplanken werden neu gemacht. Die Sperrung betrifft nur die Fahrtrichtung Berlin, ein Ein- und Ausfahren in Fahrtrichtung Nürnberg ist jederzeit möglich.