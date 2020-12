Nächste Muskelverletzung: Bayern erneut lange ohne Nianzou

Berlin (dpa) – Der FC Bayern München musste im Topspiel der Fußball-Bundesliga in Berlin gegen den 1. FC Union ohne Niklas Süle (…)

Nationalspieler Süle fehlte Bayern in Berlin wegen Prellung

FC Bayern startet gegen Union Berlin in den Jahresendspurt

München (dpa/lby) – Der FC Bayern geht in der Fußball-Bundesliga mit einer klaren Zielsetzung in die letzte Woche vor der in (…)