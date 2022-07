Nadal will in einer Woche ins Training einsteigen

Der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger Rafael Nadal hofft, trotz seiner schmerzhaften Bauchmuskelverletzung in einer Woche wieder mit dem Tennistraining beginnen zu können.

«Von der Grundlinie zu spielen, sollte keine große Sache sein», sagte der 36 Jahre alte Spanier nach seinem Verzicht auf das Wimbledon-Halbfinale. Er könne mit Sicherheit für eine Weile nicht aufschlagen. «Das Positive ist, dass ich weiter von der Grundlinie trainieren kann. Das wird mir helfen, meinen Turnierkalender einzuhalten, wie ich es will.»

Nadal hatte am Donnerstagabend berichtet, dass er sich einen Riss in einem Bauchmuskel zugezogen habe. Durch den Rückzug steht der 27 Jahre alte Australier Nick Kyrgios kampflos im ersten Grand-Slam-Finale seiner Karriere.

Nadal will US Open spielen

Nadal rechnet mit einer Turnierpause von rund drei bis vier Wochen. Damit würde er rechtzeitig vor den US Open zurückkehren, die Ende August in New York beginnen.

Nadal hatte sich bereits bei seinem Fünf-Satz-Sieg im Viertelfinale gegen den Amerikaner Taylor Fritz wegen der Verletzung behandeln lassen und entzündungshemmende Medikamente und Schmerzmittel erhalten. Es sei trotz der Verletzung kein Fehler gewesen, das Match beendet zu haben, sagte er. «Ich bin nicht der Typ von Spieler und die Art von Mensch, die nach Entscheidungen zurückschaut und sagt: Ich hätte das nicht tun sollen.»

Mit dem Rückzug des Spaniers ist die Chance auf das Traum-Finale gegen Titelverteidiger Novak Djokovic und den ersten Grand Slam im Herren-Tennis seit 53 Jahren vorbei. Es fehlten nur noch zwei Siege in Wimbledon und ein Triumph bei den US Open, um wie zuletzt Rod Laver 1969 alle vier großen Titel des Jahres zu holen.