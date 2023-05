Nadal-Rückkehr? Davis Cup nicht vollends ausgeschlossen

Der spanische Tennisstar Rafael Nadal hat bei seiner Absage für die French Open ein Comeback in diesem Jahr nicht vollends ausgeschlossen. Seine Absicht sei, wieder anzufangen, wenn er «körperlich» und «geistig» bereit dafür sei.

«Es könnte Ende des Jahres so weit sein und dann könnte ich versuchen, den Davis Cup zu spielen, wenn ich mich dazu in der Lage fühle», sagte der 36-Jährige bei der Pressekonferenz in seiner Tennis-Akademie auf Mallorca. Nadal hatte erklärt, wegen einer Verletzung erstmals seit seinem Debüt 2005 nicht in Paris anzutreten.

Den Zeitpunkt seiner Rückkehr ließ der 14-malige French-Open-Gewinner offen. Die Finals im Davis Cup wären vom 21. bis 26. November im spanischen Malaga, Spanien müsste sich vom 12. bis 17. September in einer Gruppenphase dafür qualifizieren.

Er leidet unter Hüftproblemen

Seine Hüftprobleme zwingen Nadal bereits seit Ende Januar zur Pause. Auch in den kommenden Monaten könne er nicht spielen, sagte der 22-malige Grand-Slam-Turniergewinner und kündigte an, dass die Saison 2024 voraussichtlich die letzte seiner Karriere sein werde.

Es sei schmerzhaft und traurig, dass Nadal Roland Garros nicht spielen könne, teilte der künftige Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz (20) mit. Er hoffe, dass 2024 eine großartige Saison für seinen Landsmann werde und er sich wie ein Champion verabschieden könne.

«Ich will versuchen, das letzte Jahr meiner sportlichen Karriere zumindest mit der Garantie anzugehen, dass ich es genießen kann», sagte der Familienvater, der sich den Grand-Slam-Rekord aktuell mit dem Serben Novak Djokovic teilt. «Ich weiß nicht, ob ich noch einmal um einen Grand Slam kämpfe, es wird schwierig. Ich bin kein irrationaler Mensch. Ich bin mir der Schwierigkeit der Situation bewusst, dafür zu kämpfen», sagte Nadal: «Aber warum nicht? Ich bin auch ein positiver Mensch.»