Nackter stört Gottesdienst in Kirchehrenbach

Ein Nackter hat einen Gottesdienst in Oberfranken gestört und wird nun von der Polizei gesucht. Der «stämmige Mann» sei am Donnerstagabend während der Predigt in die Kirche in Kirchehrenbach (Landkreis Forchheim) gelaufen und mit einer Bierflasche in der Hand wieder aus dem Haupteingang hinaus, teilte die Polizei am Freitag mit. «Es ist davon auszugehen, dass er sich vor der Kirche wieder anzog und anschließend flüchtete.»

Die Polizei fahndet nun nach dem Mann um die 40. «Ganz egal, ob hier ein Betrunkener eine Mutprobe ableistete oder ein anderes Motiv vorlag. Auf derartige Weise einen Gottesdienst zu stören, ist nicht nur beschämend für den hoffentlich wieder zur Vernunft gekommenen Mann, es ist vor allem auch strafbar und wird von uns konsequent verfolgt», sagte Dienststellenleiter Georg Götz. Ermittelt wird wegen der Erregung öffentlichen Ärgernisses und der Störung der Religionsausübung. Dem Mann könne sogar eine Freiheitsstrafe drohen – «je nachdem, was er sonst so auf dem Kerbholz hat», sagte Götz.