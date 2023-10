Nachwuchspreis «First steps» für queeren Film «Drifter»

Regisseur Hannes Hirsch gewinnt für den queeren Film «Drifter» einen der wichtigsten Nachwuchspreise der deutschen Branche. Die Produktion wird mit dem First Steps Award in der Kategorie «Abendfüllender Spielfilm» geehrt, wie die Veranstalter am Sonntagabend in Berlin mitteilten.

«Dieser Film ist eine aufregende Reise, eine Odyssee, an deren Ende vielleicht so etwas wie die Erkenntnis des Selbst steht», hieß zur Begründung. «Ganz beiläufig und uneitel präsentiert uns Drifter von Hannes Hirsch die Heldenreise eines Antihelden in naturalistischen Bildern und mit einem überragend durchlässigen Hauptdarsteller.»

«Drifter» dreht sich um einen jung Mann (gespielt von Lorenz Hochhuth), der gerade von seinem Freund verlassen wurde. Er taucht ein in die Berliner Partyszene und lebt seine unterdrückten Sehnsüchte aus, doch zunehmend verliert er sich in Drogenexzessen und emotionaler Entfremdung. Kinostart ist am 2. November.

Die Auszeichnung würdigt Abschlussfilme von Filmschulen in den deutschsprachigen Ländern. Sie wird jährlich in zehn Preiskategorien vergeben und ist insgesamt mit 131.000 Euro dotiert. Zu den Veranstaltern gehören unter anderem die Deutsche Filmakademie, die ARD, Netflix und weiteren Unternehmen.

Darüber hinaus wurden etwa der Dokumentarfilm «Hao Are You» von Dieu Hao Do prämiert und das Drehbuch von «Die Schlachten der Madame Kaulla» von Mathis van den Berg. Der Götz-George-Nachwuchspreis geht an Schauspielerin Bayan Layla für ihre Darstellung der Elaha im gleichnamigen Film.